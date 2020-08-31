Чистая прибыль девелопера ПИК за I полугодие выросла почти в два раза

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль крупнейшей в России девелоперской группы компаний "ПИК" за первое полугодие 2020 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 18 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

"Чистая прибыль увеличилась на 87,1% и составила 18,0 млрд рублей по сравнению с 9,6 млрд рублей в I полугодии 2019 года", - говорится в сообщении девелопера.

Кроме того, выручка компании выросла почти на 34% - до 138,5 млрд рублей. В компании отмечают, что большая часть выручки, а именно 77%, пришлась на продажу недвижимости, а 23% - на выручку от других направлений бизнеса. При этом выручка от продажи недвижимости достигла почти 80 млрд рублей, что на 28,2% больше, чем за первое полугодие 2019 года. EBITDA девелопера по итогам полугодия составила 27,5 млрд рублей, рост с аналогичным периодом прошлого года достиг 81,4%. Также отмечается, что девелопер снизил чистый корпоративный долг до минус 21,9 млрд рублей, тогда как на начало 2020 года этот показатель составлял 3,7 млрд рублей.

ПИК, согласно единому ресурсу застройщиков, в настоящее время возводит 6,69 млн кв. м жилья, являясь крупнейшим девелопером России. Компания входит в список системообразующих в российской экономике.