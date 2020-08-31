В России досрочно расселят более 1 млн кв. м аварийного жилья

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 1 млн кв. м аварийного жилья расселят в России опережающими темпами за счет выделения правительством РФ дополнительных 50 млрд рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Правительство РФ приняло решение о выделении 50 млрд рублей для решения задачи опережающего расселения аварийного жилья в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". "На эти средства с учетом софинансирования регионов планируется расселить опережающими темпами более 1 млн кв. метров аварийного жилья в срок до 1 июля 2022 года", - рассказали в фонде.

Там уточнили, что 50 млрд рублей будут направлены в Фонд ЖКХ в качестве имущественного взноса, средства планируется перенести с 2022 года на 2020 год. "Перечисление этих средств не приведет к увеличению общего объема финансирования национального проекта в 2020-2024 годах", - пояснили в пресс-службе.

В Фонде ЖКХ также отметили, что по данным оперативной отчетности, представленной субъектами РФ по состоянию на 1 августа 2020 года, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" всего, начиная с 2019 года, переселено 85,61 тыс. человек из 1 376,01 тыс. кв. м аварийного жилья. "Целевой показатель 2020 года составляет 54,6 тыс. человек, 1 млн кв. м. Переселено 77,41 тыс. человек (141,78%) и расселено 1 235,01 тыс. кв. метров (123,5%)", - рассказали в пресс-службе.

Полностью выполнили целевой показатель 2020 года 34 субъекта РФ. Среди них Республики Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Приморский края, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Иркутская области и др.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.