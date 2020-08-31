Главный храм МЧС в Москве планируют достроить в октябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный храм Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России в честь Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково будет достроен в октябре 2020 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве Владимира Ресина.

"Каменный храм Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково, который возведен под патронажем МЧС России, будет достроен в октябре 2020. В декабре 2020 года МЧС России отмечает свое тридцатилетие. Строителям осталось два шага до финиша", - цитирует его пресс-служба.

По словам Ресина, здание храма и приходского дома возведены, все коммуникации подведены, фасады готовы, отделка помещений в храме и цоколя выполнены на 95%, приходской дом отделан под ключ и меблирован. Он уточнил, что строителям предстоит в сентябре завершить благоустройство территории с учетом наружного освещения и в октябре установить иконостас. Храм возведен в первую очередь для жителей района, при этом призван стать духовным центром МЧС, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Ресин сообщал ТАСС, что в 2020 году по программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполняется 10 лет. По его словам, строительство ведется согласно формуле: ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, а на 10 площадках начинается новое строительство.

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.