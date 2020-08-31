Мишустин поручил расширить программу дальневосточной ипотеки на вторичное жилье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвитию, Минфину, Минстрою РФ и ДОМ.РФ подготовить предложения по расширению программы дальневосточной ипотеки на вторичный рынок жилья. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте правительства России.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в условия программы "Дальневосточная ипотека" в части распространения возможности приобретения у юридического или физического лица на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком на всю территорию Чукотского автономного округа и Магаданской области, определив срок действия таких изменений - до 31 декабря 2021 года", - говорится в поручении.

Ведомствам необходимо подготовить предложения по программе до 15 октября 2020 года. Кроме того, до 16 сентября Минвостокразвития, Минфин, Минстроя и ДОМ.РФ должны проработать вопрос дополнительных механизмов гарантий при выдаче ипотеки на строительство индивидуальных домов на Дальнем Востоке. Ответственным за исполнение поручений назначен также вице-премьер Марат Хуснуллин.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.