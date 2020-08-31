Мишустин поручил подготовить предложения по сокращению доли аварийного жилья на Камчатке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение профильным ведомствам представить в кабмин предложения по сокращению доли аварийного жилья в жилом фонде Камчатского края до 15 сентября.

"Минстрою России совместно с государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства представить в правительство Российской Федерации предложения по сокращению доли аварийного жилья в общем объеме жилого фонда Камчатского края. Срок - до 15 сентября 2020 года", - говорится в перечне поручений, который опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Кроме того, Минстрою РФ вместе с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и правительством Камчатского края глава кабмина поручил продолжить работу по поддержке проектов благоустройства городской среды в регионе. О результатах, согласно документу, необходимо доложить в кабмин в срок до 1 января 2021 года, а затем - на полугодовой основе.

Темпы возведения жилья на Камчатке, в том числе и по нацпроектам, остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за повышенной сейсмоактивности и высокой стоимости строительства коммерческого жилья. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.