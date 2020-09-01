Минстрой предложил упростить повторное использование маткапитала

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сможет напрямую переводить в Пенсионный фонд средства материнского капитала обманутых дольщиков, которым вместо достройки жилья выплачивают компенсации. Соответствующий проект постановления опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ позволит организовать информационное взаимодействие между Фондом дольщиков и Пенсионным фондом РФ. Согласно проекту, Фонд дольщиков или уполномоченный банк смогут напрямую возвращать в Пенсионный фонд средства маткапитала обманутых дольщиков, которым выплачивают компенсации вместо достройки жилья. Также эти граждане смогут повторно воспользоваться маткапиталом после его возврата в Пенсионный фонд.

Как правило, если обманутый дольщик обращается в Пенсионный фонд по такому вопросу, ему рекомендуется возвратить средства материнского капитала на счет фонда и затем отстаивать свои права по повторному использованию сертификата в суде, ранее отмечали в Фонде дольщиков. Несмотря на то, что суды принимают решения в пользу граждан, на разбирательства уходит около двух-трех месяцев, объясняли в компании. Проект постановления позволит сократить сроки рассмотрения этих вопросов.