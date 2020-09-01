Власти Хабаровского края ускорят расселение аварийного жилья с 2021 года

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Хабаровском крае с 2021 года, сообщил во время "прямой линии" в социальных сетях во вторник врио главы региона Михаил Дегтярев.

"Есть совершенно четкое понимание, программа и график, как мы эту проблему уже со следующего года будем решать. Мы выходим с предложением в правительство по софинансировнию и получению дополнительных средств уже на следующий год. <…> Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства России, мы с ним встречались, он докладывал по этой теме президенту, и президент дополнительно выделил до 50 млрд рублей, и те, кто успевает в эту программу заскочить, получат дополнительные средства - мы успеем", - сказал Дегтярев, добавив, что проблема расселения аварийного жилья начнет решаться в ускоренном режиме с 2021 года.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин уточнил, что программа расселения аварийного жилья будет ускорена на два года, люди получат новое жилье быстрее. "В первую очередь мы будем заниматься не покупкой на вторичном рынке, а именно стройкой. Проектно-сметная документация по всем домам, которые были признаны аварийными на 1 января 2017 года, готова. В первом квартале будет экспертиза и начинаем строить", - сказал Тюрин.

Он уточнил, что пока речь идет о расселении 62 тыс. кв. метров жилья, при этом дополнительно аварийными в регионе признаны еще 120 тыс. кв. метров. "Это коснется всех населенных пунктов", - добавил Дегтярев.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.