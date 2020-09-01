Средняя цена строительства жилья в I полугодии составила почти 43 тыс. руб. за кв. м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость строительства 1 кв. м жилья, введенного в эксплуатацию в первом полугодии 2020 года в России, составила почти 43 тыс. рублей. Такие данные приводятся в докладе Росстата.

"Средняя фактическая стоимость 1 кв. м общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях, построенных в I полугодии 2020 года, составила 42 962 рубля (в I полугодии 2019 года - 43 024 рубля)", - говорится в докладе.

При этом наиболее высокая стоимость строительства в первом полугодии 2020 года зафиксирована в Камчатском крае (более 192 тыс. рублей за кв. м), Чукотском автономном округе (почти 166 тыс. рублей за кв. м), Сахалинской области (более 83 тыс. рублей за кв. м), Ненецком автономном округе (почти 69 тыс. рублей за кв. м), Республике Саха (Якутия) (64 тыс. рублей за кв. м), Ямало-Ненецком автономном округе (более 60 тыс. рублей за кв. м). Однако в 51 регионе средняя стоимость 1 кв. м оказалась ниже общероссийского показателя, например, в Республике Дагестан (более 20 тыс. рублей за кв. м), Орловской (более 23 тыс. рублей за кв. м) и Оренбургской областях (почти 26 тыс. рублей за кв. м).

Ранее Росстат сообщал, что ввод жилых домов в России за июль 2020 года уменьшился по сравнению с июнем на 4,5% и составил 5,3 млн кв. м жилья (без учета домов на участках для садоводства). В целом в январе - июле 2020 года возведено 3,5 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 129,2 тыс. жилых домов, из них 16,6 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.