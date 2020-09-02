Почти 470 договоров по продаже городской недвижимости заключили в Москве за семь месяцев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 470 электронных договоров продажи нежилой городской недвижимости в Москве было заключено с января по июль 2020 года по итогам городских торгов. Общая площадь объектов составила порядка 49,2 тыс. кв. м совокупной стоимостью 3,12 млрд рублей, что превосходит объемы сделок в аналогичном периоде прошлого года почти в два раза, говорится в сообщении, опубликованном в среду на портале мэрии.

"Всего за семь месяцев 2020 года по итогам городских торгов было заключено 469 электронных договоров продажи нежилой городской недвижимости общей площадью 49,2 тыс. кв. м и совокупной стоимостью 3,12 млрд рублей, что превосходит объемы сделок в аналогичном периоде прошлого года - по количеству почти в два раза, а по совокупной стоимости и площади объектов на 40-45%. Таких показателей, несмотря на период временных ограничений, удалось достичь, в том числе, благодаря переходу на заключение всех договоров по продаже городской недвижимости в электронной форме", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Лидером по площади выкупаемых лотов стал Юго-Восточный административный округ (ЮВАО). Самый крупный лот, проданный на торгах в этом году, - нежилое здание площадью 3,35 тыс. кв. м. Вторую и третью строчки рейтинга по количеству проданных объектов недвижимости занимают юг и центр столицы, где было продано 65 и 64 объекта соответственно. В рейтинге по площади выкупленных инвесторами помещений сразу за лидером следуют ЦАО (7,48 тыс. кв. м) и ЗАО (6,16 тыс. кв. м).

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого также приводятся в сообщении, конкуренция на торгах по продаже нежилой недвижимости составила в среднем восемь участников на лот. Самым высококонкурентным лотом с начала года стал объект на северо-востоке Москвы: за помещение площадью 28,3 кв. м боролись сразу 33 участника.

Сейчас на торги выставлено около 200 нежилых помещений. Больше всего - 42 из них - находится на юго-западе столицы. Все объекты можно увидеть на инвестиционном портале города Москвы. Часть лотов можно посмотреть в формате 3D-экскурсии.