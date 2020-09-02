Группа "ПИК" начнет строительство микрорайона во Владивостоке в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "ПИК" купила 13 земельных участков во Владивостоке, на которых планирует построить новый жилой район. Строительство планируется начать в 2021 году, сообщила пресс-служба девелопера в среду.

"ПИК" приобрел 13 земельных участков общей площадью 10,6 га во Владивостоке. Компания планирует выйти на площадку уже в начале 2021 года. Общая площадь застройки составит 118 500 кв. м. <...> В столице Приморья появится новый жилой район в соответствии с принципами "ПИК"-стандарта: 17 разновысотных домов с коммерческими помещениями на первых этажах, уютные общественные пространства и комплексное благоустройство", - говорится в сообщении.

При проектировании будут учтены особенности сложного рельефа местности, будут использованы специальные технологии, чтобы проживание было комфортным даже в период сильных ветровых нагрузок.

"Мы высоко оцениваем потенциал регионального рынка жилья, и, безусловно, Дальний Восток - одно из самых перспективных направлений развития. Технологии проектирования и строительства, экспертиза и опыт "ПИК" позволят осуществить быстрый старт новых проектов в регионе. В итоге жители Приморья получат не просто квадратные метры, а самый современный продукт с красивой архитектурой, продуманным благоустройством, учитывающий климатические и геологические особенности региона", - сказал вице-президент компании по региональному девелопменту Алексей Алмазов, слова которого приводит пресс-служба.

В феврале стало известно, что группа компаний "ПИК" также намерена создать в Корсаковском районе Сахалина предприятие по производству модульных домокомплектов мощностью до 300 тыс. квадратных метров в год для регионов Дальнего Востока с перспективой экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в присутствии заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По итогам 2019 года общая выручка компании увеличилась на 14,2% и составила 280,6 млрд рублей. По данным Единого реестра застройщиков, ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 6,69 млн кв. м недвижимости.