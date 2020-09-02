Володин поручил комитетам Думы обсудить с Минфином ускорение расселения из ветхого жилья

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком законодательно проработать вопрос ускоренного расселения из ветхого жилья, сообщила в среду пресс-служба нижней палаты.

"Нам необходимо будет законодательно проработать механизм ускоренного, более эффективного расселения ветхого жилья, в том числе в части финансирования. Для этого комитету Госдумы по транспорту и строительству и комитету по жилищной политике и ЖКХ дано поручение проработать этот вопрос с участием Минфина и Центробанка", - приводит пресс-служба слова спикера.

Володин отметил, что "расселение аварийных и ветхих домов и обеспечение людей современным жильем - важнейший вопрос, от решения которого зависит качество жизни граждан". "Депутаты Госдумы приступят к решению задачи, поставленной президентом", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 26 августа поручил проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Тогда на совещании главы государства с правительством вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Президент в ответ подчеркнул, что "это проблема, которую, конечно, нужно решать".