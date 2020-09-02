Эксперты: интерес к покупке и аренде дач в Подмосковье сохранился к концу сезона

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Интерес к покупке и аренде загородного дома в Подмосковье сохранился, несмотря на конец летнего сезона. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в среду эксперты.

Спрос на рынке загородной недвижимости сейчас выше, чем в прошлом году, сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, летом 2020 г. на рынке аренды число просмотров объявлений оказалось больше на 77%, на рынке купли-продажи - на 53% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Несмотря на завершение сезона, клиенты проявляют высокую активность. Среди интересующихся загородными домами есть как те, кто смотрит варианты для проживания в течение возможной второй волны пандемии, так и те, кто заинтересовался загородным образом жизни после карантина", - сказал эксперт.

Пандемия во многом изменила отношение россиян к загородной недвижимости, благодаря этому к концу августа спрос на приобретение загородной недвижимости в Подмосковье увеличился в 2,2 раза по сравнению с началом этого года, рассказали ТАСС в пресс-службе "Авито недвижимость". После режима самоизоляции и в отсутствие возможности поехать за рубеж горожане решили заняться покупкой жилья за городом, при этом в августе наблюдалось резкое повышение запросов на аренду коттеджей, добавила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее словам, в последний летний месяц спрос на аренду вырос на 30% по сравнению с августом 2019 г. "Хотя обычно в конце лета интерес к съему загородных домов снижается, в этом году мы видим обратную тенденцию. Полагаю, это связано со слухами о введении новых ограничений в связи с возможной второй волной коронавируса осенью", - сказала собеседница агентства.

Цены колеблются

Цены на подмосковные коттеджи, которые продаются в девелоперских проектах, с начала 2020 г. изменились незначительно, колебания в основном связаны с сокращением предложения в результате ажиотажного спроса, сообщил руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов. По его данным, средняя стоимость коттеджа в Подмосковье сейчас составляет 26,3 млн рублей против 26,6 млн рублей в начале года. Таунхаусы подорожали заметнее, в среднем на 17% - с 14,4 до 16,8 млн рублей. Из-за реформы долевого строительства выводить такие проекты стало слишком дорого, они постепенно исчезают с рынка, объясняет эксперт. "Основной спрос приходится на дома площадью 140-160 кв. м и стоимостью 12-15 млн рублей", - уточнил Таганов.

По словам Попова, по сравнению с началом 2020 г. средняя цена типового загородного дома в Подмосковье выросла на 5%, относительно конца лета 2019 г. рост составил 4%. Средние ставки аренды выросли с начала года на 18% - до 720 рублей за кв. м в месяц, относительно конца лета 2019 г. - на 20%.

Переезд маловероятен

Звонки по загородной недвижимости в сентябре и октябре продолжатся, но динамика пойдет на спад, прогнозирует аналитик риелторской группы компаний "Миэль" Екатерина Бережнова. При этом она считает, что массового оттока людей из городов в перспективе не произойдет. "Россия - урбанизированная страна, доля городского населения многократно превышает долю сельского. В городах - работа, инфраструктура, доход, развлечения. Вряд ли стоит говорить, что даже пандемия способна изменить эту ситуацию", - сказала собеседница агентства.

Жители не оставят столицу хотя бы потому, что инфраструктура Москвы и области несопоставима, полагает Таганов. По его словам, далеко не везде хватает социальных объектов, есть сложности с транспортной доступностью. Рост популярности строительства частных домов эксперту также кажется сомнительным. Он считает, что большинство россиян привыкли жить в квартирах.

"Загородный дом остается дорогим удовольствием, особенно в крупных городских агломерациях. Учитывая шестилетнее падение доходов населения, коттедж никак не может стать массовым явлением", - резюмирует эксперт.