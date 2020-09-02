В Минвостокразвития поддержали идею расширить льготную ипотеку на Чукотке и Колыме

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расширение программы "дальневосточной ипотеки" на вторичный рынок недвижимости в Магаданской области и на Чукотке позволит улучшить жилищные условия более 1 тыс. молодых семей и полностью удовлетворить спрос на жилье по программе в этих двух регионах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ в среду.

Ранее во время рабочей поездки на Дальний Восток председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею расширить программу и поручил внести соответствующие изменения в нормативную базу.

"Всего до конца 2021 года расширение программы на вторичное жилье в малых городах и населенных пунктах Магаданской области и Чукотского автономного округа позволит улучшить жилищные условия и закрепить на Дальнем Востоке более 1,1 тыс. молодых семей. Спрос будет удовлетворен полностью", - сказали в министерстве.

По оценке Минвостокразвития России, уже в текущем году улучшить жилищные условия по льготной программе смогут 380 семей.

В городах жилье по "дальневосточной ипотеке" сейчас разрешено приобретать только в новостройках, которых на Чукотке и Колыме практически нет. Ипотеку под 2% на вторичную недвижимость можно взять только в сельской местности. Однако в Магаданской области и на Чукотке почти все сельские территории относятся к городским округам, поэтому покупка вторичного жилья по программе там также недоступна.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока президент России Владимир Путин сообщил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Льготный кредит под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.