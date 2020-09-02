Власти Кубани намерены за год привести генпланы курортных городов в соответствие с нормами

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральные планы городов-курортов Краснодарского края будут создаваться и корректироваться, основываясь на опыте разработки генплана Краснодара, утвержденного городской думой в среду. Документы по градостроительной политике курортных городов, разработанные при участии жителей и общественников, будут приведены ко всем нормам к сентябрю 2021 года, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"По примеру Краснодара мы будем создавать или корректировать генеральные планы других населенных пунктов. Прежде всего, курортных городов - Геленджика, Анапы, Горячего Ключа. Эти документы также будут разрабатываться при участии местных жителей, ведь именно им жить в этих городах и станицах", - сказал Кондратьев, отметив, что сейчас в каждом муниципальном образовании созданы градостроительные советы с обязательным участием общественников.

Он также уточнил, что к сентябрю следующего года генпланы городов региона будут приведены в соответствие с правилами землепользования и застройки, будут исключены любые пересечения с лесным фондом. Также глава региона обратил внимание на то, что власти должны не просто расширять застройку, а совершенствовать то, что уже имеется в муниципалитетах, в некоторых, по словам Кондратьева, предстоит провести реновацию.

Кондратьев назвал работу над генпланом Краснодара "большой и трудоемкой". В частности, он отметил, что власти и архитекторы предусмотрели максимальное количество социальных объектов и зеленых зон в уже существующих микрорайонах, определили правила, по которым будут строиться новые районы.

"Вместе с ведущими архитекторами страны, а главное - с жителями краевой столицы постарались сделать так, чтобы документ отвечал современным требованиям комфортной жизни горожан. Теперь важно - снова вместе с жителями - обеспечить выполнение этих требований, наладить качественный общественный контроль", - добавил глава региона.

О генплане Краснодара

Новый генплан Краснодара предусматривает строительство более 750 социально значимых объектов. В проекте документа запланировано строительство 550 детских садов, 200 школ, девяти больниц, 60 поликлиник, 70 многофункциональных спортивных комплексов и 800 других спортивных сооружений.

Действующий генплан был разработан в 2004-2007 годах, проходил согласования и окончательно вступил в силу в 2012 году. По мнению городских властей, сегодня этот документ не отражает в полной мере ситуацию с застройкой городских районов, не учитывает всех факторов и потребности в социальной и инженерной инфраструктуре.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, по данным администрации города, за последние пять лет его население увеличилось более чем на 200 тыс. человек. Высокие темпы прироста населения привели к нехватке учебных мест в школах и детских садах, несколько лет назад в школах набирали рекордное количество первых классов, сейчас дети учатся в две смены. Кроме того, точечная жилая застройка, применявшаяся в городе на протяжении долгого времени до момента принятия властями решения о ее запрете, привела к отсутствию поликлиник в некоторых новых жилых микрорайонах, спортивной и других видов социальной инфраструктуры.