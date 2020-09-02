Объем ввода жилья на Ставрополье за восемь месяцев увеличился на 2,4%

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 644,8 тыс. кв. м жилья в январе - августе 2020 года, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Плановый показатель для региона на 2020 год составляет 1,091 млн кв. м построенного жилья. Работы ведутся в соответствии с графиком. За 8 месяцев введено в строй 644,8 тыс. кв. м, что составляет 59,1% от плана и 102,4% от аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

В разных стадиях строительства на сегодняшний день находится 1,9 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. Этот объем позволяет прогнозировать выполнение целевых показателей строительства на 2021 и 2022 годы, отмечается в сообщении.

"Строительный комплекс региона в целом успешно перешел на новый механизм работы - с использованием эскроу-счетов, по новым правилам уже строится 52 проекта площадью 880 тыс. кв. м", - также говорится в сообщении.

Увеличение объема жилищного строительства является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, к 2024 году (по сравнению с 2019 годом) показатель должен увеличиться с 79,2 млн кв. м в год до 120 млн кв. м, а объем ввода в многоквартирных жилых домах - с 46,2 млн кв. м до 80 млн кв. м. Финансирование федерального проекта "Жилье" предусматривает 271,2 млрд рублей до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта - более 1 трлн рублей.

Ранее в Минстрое края журналистам сообщили, что ввод жилья в регионе идет в соответствии с графиком. Целевой показатель по вводу жилья на 2020 год на Ставрополье - 1 млн 091 тыс. кв. м. Для достижения этого показателя планируется построить более 560 тыс. кв. метров индивидуального жилья и 540 тыс. кв. м жилья квартирного типа.