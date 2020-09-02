Аналитики считают, что банки РФ в 2020 году побьют исторический рекорд по выдаче ипотеки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские банки в 2020 году выдадут ипотечных кредитов на общую сумму около 3,04 трлн рублей, побив исторический рекорд 2018 года. Такие прогнозы дают аналитики "Открытие Research" - аналитического управления банка "Открытие", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В январе - июле 2020 года банки выдали 747 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,8 трлн рублей, общий портфель с начала года вырос до 8,1 трлн рублей. Относительно прошлогодних показателей количество выданных ипотечных кредитов в этот период увеличилось на 11% год к году, а их общая сумма на 21% год к году. Это очень сильные показатели, учитывая влияние пандемии. Согласно предварительным оценкам "Открытие Research", ипотечный портфель до конца года вырастет не менее, чем на 10%, а при благоприятных обстоятельствах - на 13%, и может превысить 8,4 трлн рублей", - отмечают аналитики "Открытия".

По данным "Открытие Research", объем выданных ипотечных кредитов в 2020 году превысит отметку в 3,04 трлн рублей. Таким образом, будет побит рекорд 2018 года, когда кредитные организации выдали ипотек на общую сумму в почти 3,013 трлн рублей.

"Позитивное влияние на объем выдачи ипотеки во второй половине года окажет произошедшее в последние месяцы снижение ипотечных ставок на вторичное жилье и возвращение спроса в этот сегмент, особенно после завершения 1 ноября программы субсидирования ипотеки, - полагают аналитики "Открытие Research". - К негативным факторам относится продолжающееся удорожание новостроек, которое пока компенсируется ипотекой с государственной поддержкой, но после ее завершения на рынке окажется большой объем переоцененных квартир на первичном рынке".

Ранее Банк России отмечал существенный потенциал для роста ипотечного рынка, связанный со снижением ставок и повышением доступности ипотеки.