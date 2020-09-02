Продажи новостроек в России сократились втрое за семь месяцев 2020 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных на территории Российской Федерации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) снизилось по итогам первых семи месяцев 2020 года на 33,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Росреестра.

"Количество зарегистрированных ДДУ за январь-июль 2020 года - 338,3 тыс., за январь-июль 2019 года - 511,2 тыс. Снижение - на 33,8%", - рассказали в ведомстве.

На вторичном рынке жилья, согласно информации Росреестра, в январе-июле 2020 года оформлено 1,7 млн сделок. По сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 1,9 млн договоров, снижение составило 12,2%. Число сделок с ипотекой за семь месяцев 2020 года сократилось на 1,4% - до 1,6 млн (в январе-июле 2019 года - 1,63 млн сделок).

Согласно данным Росреестра, в июле 2020 года число зарегистрированных ДДУ на территории России снизилось на 4,8% - до 59,2 тыс., в сравнении с 62,1 тыс. в июле 2019 года. Число сделок на вторичном рынке в июле увеличилось на 5,2% - до 316,8 тыс. (в июле 2019-го - 301,1 тыс.). Количество ипотечных сделок выросло с 262,5 тыс. в июле 2019 года до 303,6 тыс. в июле 2020 года, рост составил 15,6%.

О регистрации недвижимости

Вместе с тем Росреестр отмечает положительную динамику по активности на рынке недвижимости РФ с мая 2020 года. С июня по август россияне подали в Росреестр почти 6,5 млн заявлений на учетно-регистрационные действия (в июне-августе 2019-го - 7,7 млн), отмечается в пресс-релизе ведомства, распространенном в среду. При этом 30% (1,9 млн) поступили в электронном виде. "Ситуация с коронавирусом во многом способствовала переходу граждан и организаций на получение услуг в режиме онлайн, доказала необходимость "сервисного" подхода в работе ведомства", - цитирует пресс-служба руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

В ведомстве напоминают, что на портале электронных услуг Росреестра доступна подача документов на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и получение сведений из единого государственного реестра недвижимости. По предварительной записи можно подать документы по экстерриториальному принципу в офисы Федеральной кадастровой палаты.