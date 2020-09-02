Минстрой предлагает увеличить лимиты на выдачу сельской ипотеки для субъектов России

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Лимиты на выдачу сельской ипотеки в регионах России необходимо увеличить, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"В рамках формирования новых бюджетных корректировок на предстоящую трехлетку, естественно, говорим о том, что этот инструмент (программа сельской ипотеки - прим. ТАСС) тоже важен. И нам для субъектов РФ необходимо увеличивать лимиты, потому что только эта программа заработала, как практически во всех субъектах лимиты по ней закончились", - сказал Якушев на совещании, посвященном реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Пензенской области.

Министр также отметил высокий спрос среди населения на программу сельской ипотеки. "Мы <...> максимально будем настаивать на том, чтобы государственная поддержка этих инструментов была увеличена <...> или, как минимум, не снижена", - добавил он.

Программа сельской ипотеки является одним из ключевых инструментов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В 2020 году на реализацию данного механизма был выделен 1 млрд рублей. Кроме того, Минсельхоз выделил дополнительные 500 млн рублей на эти цели. По данным министерства, в настоящее время льготной ипотекой воспользовались более 16 тыс. заемщиков в 80 регионах РФ. Объем выданных кредитов составляет 32 млрд рублей.

Программа предусматривает кредитование по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Одним из первых кредитование начал осуществлять Россельхозбанк. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает девять банков.