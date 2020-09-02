Шесть нижегородских городов победили в пяти номинациях конкурса по благоустройству

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября./ТАСС/. Шесть населенных пунктов Нижегородской области выиграли по нескольким номинациям во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает в среду пресс-служба правительства Нижегородской области.

Федеральная комиссия подвела итоги четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти проекты будут реализованы в 2021 году.

"По решению федеральной комиссии в номинации "Исторические поселения" победителем от региона стал Арзамас с проектом благоустройства улицы Карла Маркса. В номинации "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек" лучшим признан Саров с проектом преображения детского парка на улице Сосина. В номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек" победителем признан Семенов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, сразу три города - Чкаловск, Ворсма и Первомайск - стали победителями в номинации "Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек. В сумме шесть победителей получат 350 млн рублей.

"Приятно, что три населенных пункта - Арзамас, Семенов и Саров - повторно стали победителями этого конкурса. Благодаря федеральному гранту в Арзамасе уже преобразился парк Гайдара, в Сарове - парк Зернова, а в Семенове - улица Заводская. С каждым годом конкуренция становится все серьезнее. Качество проектов улучшается, и мы стараемся не отставать от коллег", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд рублей.