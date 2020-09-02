Власти Петербурга заявили о восстановлении спроса на жилье в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на жилье в Петербурге восстановился после падения, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский, выступая на конференции InterStroy Expo.

"Продажи [жилья] вышли на докризисный уровень уже в июле, в конце июня уже продажи вышли на нормальный, плановый уровень у застройщиков", - сказал он.

Как Барановский уточнил ТАСС, по итогам года планируется ввести в эксплуатацию 3,7 млн кв. м жилья в городе. "Мы гордимся тем, что Петербургу уже не первый год удается входить в пятерку крупнейших субъектов по вводу жилья, несмотря на нашу ограниченность в земельном ресурсе, и при этом находиться в точке равновесия спроса и предложения. Я надеюсь, что именно в этом положении мы и останемся, не будет затоваривания, то есть свободных площадей, и не будет дефицита спроса", - отметил он.

В свою очередь рост спроса на жилье отмечают и эксперты. Так, по данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", объем продаж на первичном рынке Санкт-Петербурга за три летних месяца вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Активность покупателей нарастала постепенно, в июле мы зафиксировали увеличение продаж на 20-25% к июню, а в августе - плюс 15-20% к июлю. При этом восемь сделок из десяти заключались с использованием ипотеки, в том числе льготной. Количество ипотечных сделок выросло в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом", - рассказала журналистам руководитель центра Ольга Трошева.

По ее словам, преодолеть апрельское сокращение объема продаж на рынке позволила ипотека с льготной ставкой.