Ввод жилья в Пензенской области в первом полугодии вырос на 10,7%

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Пензенской области в первом полугодии 2020 года составил около 500 тыс. кв. м, что почти на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в среду губернатор области Иван Белозерцев на совещании с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева в Пензе.

"Строительная отрасль является одной из ключевых в экономике региона. Доля отрасли в валовом региональном продукте составляет 7%. За первое полугодие 2020 года на территории региона введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м - это 110,7% к [аналогичному периоду] прошлого года", - отметил Белозерцев.

По его словам, Пензенская область занимает четвертое место по темпам ввода жилья в Приволжском федеральном округе.

"В Пензе хороший строительный комплекс. Все наши федеральные проекты в регионе точно будут реализованы. В городе создана прекрасная социальная инфраструктура, благоустроенная среда. Это важно для жителей", - цитирует слова Якушева пресс-служба правительства региона.

В ходе рабочей поездки министр осмотрел открытую 1 сентября школу на 800 мест в микрорайоне Арбеково, которая была построена по проекту повторного применения, включенного в реестр типовой проектной документации Минстроя РФ, а также набережную реки Сура в центре Пензы. Ее реконструкция проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и состоит из четырех этапов.

"В первую очередь было сделано гранитное покрытие в районе смотровой площадки, заасфальтированы велодорожки и нижняя прогулочная зона, установлены лестничные марши. В 2019 году завершен третий этап - обустроена верхняя прогулочная зона, установлены малые архитектурные формы", - говорится в сообщении. На четвертом этапе будет создана тренировочная площадка с тренажерами, установлены нестационарные торговые объекты, появится зеленая зона для отдыха.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.