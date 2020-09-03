Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Минстрою в 2020 году из резервного фонда 50 млрд руб. для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов опережающими темпами. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 50 млрд руб. на осуществление имущественного взноса РФ в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию ЖКХ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в целях ускоренного расселения аварийного жилищного фонда, имея в виду расселение 1,16 млн кв. м в целом по стране до 1 июля 2022 года", - говорится в документе.

В проекте распоряжения правительства также отмечается, что в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на реализацию проекта в 2022 году на 50 млрд рублей с учетом выделения этих средств в 2020 году.

"Таким образом, выделение средств резервного фонда в 2020 году не приводит к увеличению общего объема финансирования федерального проекта в 2020-2024 годах, а решает исключительно задачу ускорения расселения аварийного жилищного фонда", - подчеркивается в проекте.

Согласно документу, с учетом установленной Минстроем средней стоимости квадратного метра в ценах I квартала 2020 года (48338 руб.) и средней доли регионального софинансирования (10,9%) дополнительный объем расселения на выделенные 50 млрд руб. составит 1,16 млн кв. м.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках правительственного часа в середине июня попросила Минстрой РФ изучить вопрос о возможности выделения дополнительно 50 млрд руб. на расселение аварийного жилья в 2021 году за счет перераспределения средств, выделение которых запланировано в 2022-2024 годах. Внимание на проблему аварийного жилья в ходе заседания обратил член СФ Аркадий Чернецкий. По его словам, выполнение программы расселения аварийного жилья до 2024 года может быть поставлено под угрозу в связи с тем, что "разбивка по годам чрезвычайно неравномерна". Как объяснил сенатор, на первые три года реализации этой программы выделяется из федерального бюджета по 35 млрд руб., а на последние - по 110 млрд рублей.