Райффайзенбанк возобновил выдачу льготной ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Райффайзенбанк после перерыва возобновил прием заявок на ипотечные кредиты по льготной ставке в 6,5% годовых, банк получил дополнительные лимиты в рамках госпрограммы. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников через пресс-службу банка.

В начале июля Райффайзенбанк приостановил прием заявок в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". Тогда в ДОМ.РФ ТАСС сообщали, что госкомпания пропорционально снизила лимиты банкам на выдачу льготной ипотеки в связи с большим количеством заявок от кредиторов.

"Найти подходящий вариант жилья, оставить заявку на ипотеку под 6,5% и получить одобрение можно на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня", - сказал Красильников.

Райффайзенбанк возобновил прием заявок на ипотечные кредиты по ставке 6,5% в рамках дополнительного лимита госсубсидии, уточнил банкир.

Программа распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная процентная ставка сохраняется в течение всего срока действия договора. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года.

Льготная ипотека

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля 2020 года. Оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.