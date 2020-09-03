Московский фонд защиты дольщиков займется достройкой ЖК "Воскресенское"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Проблемный жилой комплекс "Воскресенское" передали для достройки Московскому фонду защиты прав дольщиков по решению суда, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Жилой комплекс "Воскресенское" передан на достройку Московскому фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. 1 сентября 2020 года Арбитражный суд Московской области вынес определение о передаче Фонду прав на земельные участки и объекты незавершенного строительства - ЖК "Воскресенское", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

По ее словам, такое решение вынесено благодаря конструктивному сотрудничеству граждан с Фондом и конкурсным управляющим. Дольщики, вложившие средства в строительство ЖК "Воскресенское", грамотно использовали свои права, взаимодействовали с Фондом и оказывали активную поддержку в зале суда. Благодаря сотрудничеству с гражданами ранее возникшие процессуальные противоречия удалось оперативно снять.

Ранее требования, которые выдвигали коммерческие кредиторы, препятствовали скорейшей передаче объектов незавершенного строительства Фонду. Дольщики направили в суд ходатайство об ускорении рассмотрения заявления Фонда.

"На следующем этапе Фонд и конкурсный управляющий ЗАО ТСК "ЕВРО-СТАРТ" заключат договор о передаче земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательствами застройщика. После госрегистрации договора Фонд объявит конкурс по выбору технического заказчика для обследования объектов, а также корректировки проектной документации. Перед выходом на строительную площадку будет получено разрешение на строительство, затем на объекте начнутся строительно-монтажные работы", - отмечается в сообщении.

Строительство ЖК "Воскресенское" началось в 2005 году. Прошлый застройщик ЗАО "ТСК "Евро-Старт" признан банкротом. По адресу пос. Воскресенское, корп. 1-4 планировалось возвести комплекс из четырех домов. В результате корпуса № 1, 2, 4 находятся в разной степени готовности, к строительству корпуса № 3 застройщик не приступал. Решение о достройке проблемного ЖК "Воскресенское" за счет средств городского бюджета принял мэр Москвы Сергей Собянин.