Объем многоквартирного жилья в стройке в России вырос впервые с лета 2019 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь многоквартирного жилья, находящегося в стройке в России, за август 2020 года выросла впервые с июня 2019 года. В стране возводится 98,9 млн кв. м, сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"Площадь строящегося многоквартирного жилья в России за август увеличилась на 179 тыс. кв. м и составила 98,9 млн кв. м. <…> Месячная положительная динамика зафиксирована впервые с июня прошлого года, когда объем многоквартирного строительства достигал 123,4 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост объема строящихся многоквартирных домов зафиксирован в Москве, площадь жилья в стройке увеличилась на 161 тыс. кв. м. В целом, в столице возводится 15,9 млн кв. м жилья, или 730 многоквартирных домов. При этом наибольшее сокращение объема новостроек в августе наблюдалось в Санкт-Петербурге, где снижение составило 192 тыс. кв. м. Всего в субъекте возводится 11,3 млн кв. м, или 582 многоквартирных дома.

По словам заместителя руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никиты Белоусова, значительного снижения объемов строящихся многоквартирных домов не зафиксировано весной и летом 2020 года. "Это значит, что ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса не оказали существенного влияния на объемы строительства, а небольшой рост в августе свидетельствует о восстановлении отрасли", - добавил он.

В ДОМ.РФ отмечают, что поддержать рынок новостроек России в период пандемии позволила программа субсидирования ставок по кредитам для застройщиков, а также льготная ипотека под 6,5% на новое жилье. Так, на конец лета жилищные кредиты по субсидированной ставке получили 146 тыс. россиян, которые взяли ипотеку на сумму более 460 млн рублей.