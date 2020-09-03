ДОМ.РФ передаст Рязанской области три участка под застройку для многодетных семей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ передаст правительству Рязанской области три участка земли под застройку для многодетных семей, а также поможет подвести к ним сетевую инфраструктуру. Об этом по итогам встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым заявил в четверг журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы договорились по конкретным участкам, мы в ближайшее время передадим эти земельные участки. Николай Викторович [Любимов] предлагает, чтобы мы не только передали, чтобы ДОМ.РФ поучаствовал в системной инженерной подготовке территорий. Мы тоже об этом договорились", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в правительстве Рязанской области, речь идет о трех участках в пригороде Рязани общей площадью 5,2 га.

"У нас много семей многодетных, нуждающихся в земле, но просто так взять и предоставить землю для многих семей - это не помощь, так скажем. Им нужно помочь, во-первых, подвести инфраструктуру, это мы должны и можем совместно сделать, дать возможность взять где-то деньги построить это жилье. В комплексе все это, я думаю, позволит решить проблему предоставления жилья многодетным семьям намного быстрее, чем мы, к сожалению, сейчас делаем", - отметил губернатор.

Мутко также отметил, что Рязанская область может войти в число пилотных регионов по выпуску инфраструктурных облигаций на строительство инженерных сетей для жилья. Применение таких облигаций позволит профинансировать строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры в российских городах. Ранее сообщалось, что пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области.

В ближайшее время планируется подписание соглашения между правительством Рязанской области и ДОМ.РФ, где укажут планы по реализации совместных проектов.