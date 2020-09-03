Девелопер "Инград" разрабатывает квартиры для тех, кто работает на удаленке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград", работающая в Московском регионе, планирует внедрить в свои проекты планировочные решения, которые будут учитывать потребности жильцов, работающих удаленно от офисов. Об этом сообщил в четверг вице-президент группы Артем Бортневский.

"Мы предполагаем планировочные решения по компактным квартирам - двухкомнатным, трехкомнатным, подразумевающие удобное уединенное место для работы. Такое, где сотрудник, который перешел на удаленную работу, мог бы спокойно поработать в течение дня", - сказал Бортневский на онлайн-конференции РБК "Коммерческая недвижимость: глобальная трансформация".

По его словам, речь идет о внедрении таких решений, которые позволяют превратить часть квартиры в мобильный офис для сотрудников, работающих из дома: в частности, предполагается, что площадь квартиры будет пересмотрена в пользу увеличения рабочих зон с соответствующими отделкой и меблировкой.

Бортневский добавил, что компания также планирует развивать офисные концепции в своих проектах. По его словам, через 2,5-3 года в портфеле "Инград" будет больше 140 тыс. кв. м офисных помещений, интегрированных в жилые комплексы. Он отметил, что такая концепция предусматривает несколько жилых домов, а также один-два офисных здания, где, в том числе, будут коворкинги. "Со временем часть наших текущих коммерческих помещений на первых этажах новостроек мы также планируем переориентировать в коворкинги", - сказал он.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,4 млн кв. м жилья, являясь четвертым в России девелопером по текущему объему строительства.