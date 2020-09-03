В Удмуртии ввели в эксплуатацию дома для 164 дольщиков в Завьяловском районе

ИЖЕВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Четыре дома жилого комплекса "Родниковый край" ввели в эксплуатацию в Завьяловском районе Удмуртии, обманутые дольщики получат ключи от квартир в сентябре. Об этом в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Все четыре дома ЖК "Родниковый край" введены в эксплуатацию. 164 обманутых дольщика получат ключи от долгожданных квартир уже в сентябре. Я благодарю прокуратуру Удмуртии, нового застройщика и самих дольщиков. Без их внимания и веры в успех ничего бы не вышло", - написал Бречалов.

По его словам, сейчас на объекте завершаются работы по строительству канализационной насосной станции, в эксплуатацию будет также введен новый детский сад на 220 мест.

В ноябре 2019 года ТАСС сообщал, что суд приговорил к 3 годам условно и штрафу в размере 100 тыс. рублей бывшего руководителя компании "Стройком", которая занималась строительством жилого комплекса "Родниковый край", но не смогла завершить работы, начавшиеся еще в 2015 году.

Арбитражным судом республики в рамках процедуры банкротства "Стройкома" было принято решение о передаче имущества и обязательств другой компании - "Холмы-2". В январе 2019 года конкурсный управляющий подписал соглашение о передаче объекта новому застройщику.

Изначально на территории жилого комплекса было начато строительство четыре многоквартирных домов, позднее новый застройщик практически полностью снес их из-за того, что эксперты выявили и подтвердили недопустимое техническое состояние конструкций стен.