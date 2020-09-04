В Хабаровском крае семьям направят более 32 млн рублей на приобретение жилья в селах

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в 2020 году помогут 15 семьям в покупке готового жилья или строительстве дома в сельской местности. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.

"В 2020 году на социальные выплаты на строительство, приобретение жилья на сельских территориях запланированы средства в размере 32,1 млн рублей. Планируется предоставить выплату 15 семьям на жилье общей площадью не менее 1 тыс. кв. метров", - сказал Шкурин.

Социальные выплаты на жилье на селе краевой Минсельхоз направляет по госпрограмме по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Люди могут получить 70% от расчетной стоимости дома. Выплата предназначена для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных семей, для людей, занятых в социальной сфере или в агропромышленном комплексе.

"За последние пять лет эту социальную выплату предоставили 177 семьям. Средства были направлены на строительство или покупку жилья общей площадью более 12,5 тыс. кв. метров", - сказал Шкурин.

Ранее власти Хабаровского края сообщали, что В 2020 году на решение социальных проблем, развитие инфраструктурных проектов и улучшение жилищных условий на сельских территориях будет направлено свыше 400 млн рублей. Регион получил средства на газификацию сельских территорий, продолжится реализация проекта по обустройству площадки под компактную жилищную застройку на 193 жилых дома в селе Мичуринском, по строительству школы в этом селе, по благоустройству парковых зон, созданию детских и спортивных площадок, ремонту объектов электро- и водоснабжения, домов культуры в других поселениях.