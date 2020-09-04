В Сахалинской области намерены снести более 100 разрушенных и бесхозных строений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в 2021 году снести 105 нежилых ветхих и бесхозных строений. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Работу будут вести по программе "Обеспечение населения качественным жильем", которая является частью национального проекта "Жилье и городская среда". На демонтаж регион готов потратить 290 млн рублей.

"Министерство ЖКХ региона определило 105 объектов, подлежащих сносу. Половина из них - в Южно-Сахалинске. Строения разделили на пять категорий - объекты, находящиеся в федеральной собственности, объекты муниципальной собственности, частные, бесхозные, а также строения, собственники которых пока не установлены", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, контракты планируется разыграть уже в 2021 году и сразу же приступить к сносу. Ветхие и полуразрушенные строения не только портят внешний вид населенных пунктов, но представляют угрозу безопасности людей. Сейчас в Сахалинской области имеется дефицит свободных для строительства площадок на территории населенных пунктов. После сноса разрушенных и бесхозных зданий пустующие места планируется использовать для строительства новых жилых, социальных и коммерческих объектов.

В Сахалинской области в этом году намерены ввести в эксплуатацию 430 тыс. квадратных метров жилья, в том числе социального. По данным островных властей, пандемия коронавируса не нарушила заявленные планы. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. квадратных метров нового жилья.