Фонд дольщиков сможет самостоятельно рассчитывать стоимость завершения долгостроев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получит возможность самостоятельно проводить расчеты по стоимости завершения долгостроев в России. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет наблюдательный совет Фонда дольщиков.

"Раньше Фонд использовал данные, которые предоставляли привлеченные оценочные компании. Не было единой методики расчета стоимости достройки. Теперь подход расчета унифицирован, благодаря чему Фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно рассчитывать стоимость достройки, используя данные из отчетов экспертов только в части строительной готовности", - передает пресс-служба слова Хуснуллина.

В частности, данные по себестоимости строительства квадратного метра жилья в регионах будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства, добавил вице-премьер. По мнению Хуснуллина, разработанный правительством РФ подход даст возможность более оперативно готовить документы к наблюдательным советам Фонда дольщиков и быстрее восстанавливать права обманутых граждан.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Его работа направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта Хуснуллин стал председателем набсовета Фонда дольщиков. Ранее он отмечал, что за время работы Фонда были приняты решения по 310 проблемным домам, до конца года планируется провести набсоветы еще по 700 домам.