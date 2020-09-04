Путин сообщил о сокращении темпов ввода объектов строительства в Москве

НОВО-ОГАРЕВО, 4 сентября. /ТАСС/. Темпы ввода новых строительных объектов снизились в столице. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в пятницу в ходе видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"По моим данным, все-таки в Москве стройка "припала" чуть больше, чем в среднем по стране, и темпы ввода объектов сократились", - заметил он.

Тем не менее президент отметил, что ввод новых транспортных объектов, развязок, новых станций метро в столице вызывает радость. "Мы гордимся нашей столицей. Она действительно, надо это просто сказать без всяких стеснений, выгодно отличается от многих других мегаполисов мира, в хорошую сторону отличается", - сказал Путин. Он подчеркнул при этом, что такие результаты обеспечиваются новыми проектами развития Москвы.

Президент попросил мэра доложить о том, что планируется сделать в ближайшем будущем, какие наиболее перспективные и наиболее значимые шаги должны быть предприняты для развития Москвы.