Банки могут подать заявки на получение допсредств по программе льготной ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские банки могут в течение десяти дней подать заявки на получение дополнительных средств по льготной ипотеке под 6,5% в связи с увеличением общего лимита программы. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 августа сообщил, что общая сумма кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5%, увеличена с 740 до 900 млрд рублей.

В связи с этим участвующие в программе банки могут в течение 10 дней подать заявки на определения лимита средств, которые пойдут на выдачу льготных ипотек населению. Кроме того, в документе указано, что госкомпания ДОМ.РФ (оператором программы), должна принять решение о распределении дополнительных 160 млрд рублей в течение 20 дней и опубликовать соответствующую информацию на своем официальном сайте.

Если заявки будут превышать дополнительный лимит в 160 млрд рублей, то деньги кредиторам предоставят пропорционально их доле. Если превышения лимитов не будет, то ДОМ.РФ удовлетворит заявки банков в полном объеме.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

Правительство 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.