На Сахалине намерены возвести 5 млн кв. метров жилья за 10 лет

ТАСС, 4 сентября. Порядка 5 млн кв. метров жилья планируется построить в Сахалинской области в ближайшие 10 лет. Это позволит расселить аварийный и ветхий фонд, обеспечить жильем молодые семьи и нуждающихся, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.

Общий объем аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области составляет 1,2 млн кв. метров - около 10% от всего жилого фонда.

"У нас сегодня [жилой фонд составляет] 12 млн кв. метров. Если каждый год мы добавляем по 500 [тыс. кв. метров], то за 10 лет мы построим 5 млн кв. метров. Из них почти миллион может построить ПИК (российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса - прим. ТАСС) - 800 тыс. кв. метров", - сказал Лимаренко.

Он отметил, что сейчас в регионе постепенно наращивают объемы жилищного строительства. Так, в прошлом году было возведено 330 тыс. кв. метров жилья, в этом году планируется увеличить показатель до 430 тыс. кв. метров. С 2021 года в Сахалинской области планируется строить по 500 тыс. кв. метров жилья в год.

"Вот этот объем - 500 тыс. - мы будем строить [ежегодно]. Мы сосчитали, что именно этот объем жилищного строительства позволяет нам в ближайшие 5-6 лет и решить проблему аварийного жилья, и расселить молодежь, и удовлетворить нуждающихся в улучшении условий, и обеспечить приток рабочей силы", - сказал губернатор.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.