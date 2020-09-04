Камчатке выделили 180 млн рублей на повышение устойчивости жилых домов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение Камчатскому краю 180 млн рублей на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидии в размере 180 млн рублей на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства направят на завершение строительства в 2020 году двух девятиэтажных жилых домов с учетом требований по сейсмической безопасности. По информации краевых властей, уже в этом году ключи от новых квартир смогут получить 270 семей.

Ранее этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки Мишустина на Дальний Восток. Во время посещения Камчатского края премьер провел рабочую встречу с врио губернатора региона Владимиром Солодовым, тот доложил о катастрофическом состоянии жилого фонда на полуострове и попросил о приоритетном выделении средств.

Работа по строительству жилых домов взамен ветхих и аварийных проводится в России по национальному проекту "Жилье и городская среда". Он был инициирован Владимиром Путиным, состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.