Путин считает, что участники программы реновации в Москве довольны результатом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал развитие программы реновации жилья, несмотря на пандемию коронавируса.

Выступая в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы, глава государства отметил, что "все более масштабно разворачивается программа реновации". Путин заметил, что к этой программе "по-разному относились, иногда с некоторым недоверием".

"Но работа идет, и я уверен: подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольно результатом", - подчеркнул президент, добавив, что "новоселы въезжают в новые квартиры".

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включены 464 "стартовые" площадки. В стадии строительства и проектирования находятся 259 объектов общей площадью более 4 млн кв. м.