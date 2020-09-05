Строительство последнего корпуса проблемного ЖК в Реутове возобновят осенью

ТАСС, 5 сентября. Строительство последнего корпуса проблемного жилого комплекса "Новокосино-2" в Реутове возобновится осенью, работы займут около 1,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Осенью 2020-го возобновится строительство последнего корпуса ЖК "Новокосино-2" в Реутове. Достраивать объект будет Фонд защиты прав дольщиков Московской области, созданный благодаря соглашению между федеральным и региональным правительствами. Возведение дома займет около 1,5 лет, срок сдачи - конец 2022-го", - приводятся в сообщении слова директора регионального Фонда дольщиков Виталия Донченко.

Как он отметил, дорожная карта по завершению строительства ЖК "Новокосино-2" подготовлена. Фонд готов выйти на строительную площадку уже этой осенью. Сейчас идет процесс передачи всей документации фонду от конкурсного управляющего, далее специалисты берут два месяца на регистрацию прав в Росреестре, проведение обследования объекта и экспертизу, корректировку проектной документации, затем будет получено разрешение на строительство.

Глава фонда добавил, что за это время будут определены подрядные организации, которые в дальнейшем займутся строительно-монтажными работами. Застройщиком в данном процессе будет выступать фонд дольщиков Московской области и всю ответственность перед гражданами несет данная организация.

"Последний корпус был передан в Фонд защиты прав дольщиков МО после заседания Арбитражного суда региона. Всего же региональной организации предстоит восстановить права более 1 тыс. граждан в ЖК "Новокосино-2", ввести в эксплуатацию 61 тыс. кв. м жилой площади и построить парковку на более чем 700 машино-мест", - добавляется в материале.

Строительство жилого комплекса в Реутове началось в 2011 году компанией "ЭкспертСтрой". Проект состоял из 17 корпусов, два из которых не были введены в эксплуатацию застройщиком из-за финансовых проблем. Для завершения первого недостроя правительство области привлекло инвестора. В декабре 2019 года дом ввели в эксплуатацию и более 670 дольщиков получили ключи от квартир. В августе этого года губернатор Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в течение трех лет в Подмосковье будет решена проблема обманутых дольщиков.