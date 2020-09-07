Дом для участников программы "Дальневосточная ипотека" построят в Белогорске к 2022 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Первый дом для участников программы "Дальневосточная ипотека" построят к 2022 году в городе Белогорске - втором по численности в Амурской области. Всего в планах властей построить для участников льготного жилищного кредитования пять многоэтажных домов, сообщили понедельник ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Уже залит первый бетон в фундамент дома для участников программы "Дальневосточная ипотека". Сдача 65-квартирного дома запланирована на 2021-2022 годы", - сказали в пресс-службе мэрии.

Всего в Белогорске для участников программы "Дальневосточная ипотека" планируют построить пять многоэтажек, рассчитанных на 400 квартир. Как уточнил мэр Станислав Мелюков, приобрести "квадраты" в новостройках смогут и те, кто не участвует в каких-либо программах или имеет другой вид ипотеки.

Мэр уточнил, что строительство таких "целевых" домов поддерживают застройщики и банки. Есть и договоренность с правительством Амурской области, которое взяло обязательство по софинансированию расходов на прокладку инженерных сетей.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока президент России Владимир Путин сообщил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Льготный кредит под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.