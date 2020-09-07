Муниципальную школу на почти 400 мест построят на западе Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Муниципальную школу на 375 мест планируется построить в районе Филевский парк на западе Москвы. Школа появится в строящемся жилом комплексе "Фили Сити", сообщает пресс-служба застройщика проекта MR Group.

"Компания MR Group профинансирует строительство муниципальной школы в рамках реализации проекта "Фили Сити" в Западном административном округе. Школа на 375 мест будет построена в районе Филевский парк, ее площадь составит более 8,5 тыс. кв. м", - отмечается в сообщении застройщика.

В компании отметили, что строительство внесено в Адресную инвестиционную программу. Ранее рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки по территории на Багратионовском проезде, владение 10. Сегодня идет подготовка документов для строительства школы, добавили в пресс-службе застройщика.

Компания MR Group занимается строительством жилья в Московском регионе. По данным Единого ресурса застройщиков, компания находится на 17-м месте по объему строительства жилья в России. На 1 сентября 2020 года MR Group возводит более 729 тыс. кв. м жилой недвижимости.