Эксперты: валютные колебания удвоили спрос частных инвесторов на жилье в России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ослабление рубля и экономическая неопределенность спровоцировали интерес частных инвесторов к покупке жилья в России, доля таких покупателей в общем объеме сделок увеличилась в 2-2,5 раза с начала 2020 года. Такое мнение высказали ТАСС в понедельник опрошенные эксперты.

На этой неделе рубль продолжил снижение к доллару и евро. В понедельник курс евро на Мосбирже впервые с зимы 2016 года превысил отметку в 90 рублей. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,9% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 76,11 рублей. Доллар и евро постепенно укрепляются по отношению к рублю с начала 2020 года.

Ослабление рубля и в целом нестабильная ситуация в стране всегда приводит к росту спроса на недвижимость, у большинства россиян она ассоциируется с наиболее надежным инструментом сохранения и приумножения инвестиций, сообщил ТАСС руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. "Доля тех, кто приобретает недвижимость с целью инвестиций, по нашим оценкам, сначала года выросла в 2,5 раза, осенью следует ожидать дальнейший рост", - сказал он. Доля инвестиционных сделок на рынке жилья сейчас составляет 20%, в сравнении с 10% в начале 2020 года, уточнила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

По словам Зайцева, активность инвесторов стимулируют, с одной стороны неопределенность в мировой экономике на фоне пандемии и нестабильное поведение доллара, с другой - льготная ипотека под 6,5% годовых, а также снижение ставок по банковским депозитам с параллельным введением налога на доходы от вкладов.

Падение рубля может еще больше усилить и без того высокую активность определенной целевой группы покупателей - консервативных инвесторов (людей, вкладывающих средства в приобретение квартиры для сохранения их от обесценивания, а также сдачи жилья в аренду), сообщил ТАСС директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома. По его словам, сейчас каждая седьмая сделка на вторичном рынке проходит с целью консервации покупателями своих накоплений. "Люди, которые опасаются возможного экономического коллапса, скорее, приобретут ликвидную жилплощадь, которую можно сдавать в аренду (условно говоря, однокомнатную квартиру в Южном Бутово), чем положат свои средства на банковский депозит", - считает он. Самый удачный форма для инвестиций - студии и однокомнатные квартиры, в востребованных районах они могут прирастать в цене в среднем на 20-25%, указал, в свою очередь, Зайцев.

Курс и цены

Сейчас складывается благоприятная ситуация для инвесторов, которые хранят деньги в валюте, считает Литинецкая. По ее словам, они, с одной стороны, могут продолжать держать свои сбережения в долларах и евро, с другой - настал подходящий момент для покупки недвижимости. "На данный момент есть предпосылки для нового повышения цен на жилье. Во-первых, валютные колебания повышают себестоимость проектов, во-вторых, при сокращающемся предложении растет спрос", - сообщила она.

С 2000 года курс доллара в России вырос в 2,7 раза (28 рублей за доллар в 2000 году против 75,15 на 7 сентября 2020 года), а средняя цена квадратного метра новостройки в 8,7 раза с 8,1 тыс. рублей за квадратный метр до 70,8 тысяч рублей, подсчитали в федеральной компании "Этажи". На вторичном рынке жилья цены за этот период выросли в 10,5 раз - с 6,0 тыс. руб./кв. м в 2000 году до 63,1 тыс. руб. в августе 2020).