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Глава Минстроя назвал "объемной" работу по созданию единого госзаказчика в строительстве

Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев

ТУЛУН, 8 сентября. /ТАСС/. Работа по созданию единого госзаказчика в сфере строительства объемная, технические вопросы по ее выполнению будут урегулированы до 1 октября 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

В конце августа в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина ТАСС сообщали, что Минстрой России объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.

"Пока принято решение, что там, где учредителями были другие федеральные органы исполнительной власти, там учредителем теперь будет Минстрой, и технические вопросы нам нужно утрясти до 1 октября. Работа очень большая, объемная, сложная, но нам ее предстоит сделать", - сказал министр.

Ранее постановлением правительства в Минстрой передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, в свою очередь, отмечал, что Минстрой РФ прорабатывает правовую форму создания единого госзаказчика в сфере строительства, возможно, он будет создан в форме госкорпорации или публично-правовой компании.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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