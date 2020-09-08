Эксперт: спрос на офисы в Москве снизился на четверть за год

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спрос на офисную недвижимость в Москве классов A, B+ и B- в августе 2020 года снизился на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила журналистам руководитель департамента офисной недвижимости Cushman&Wakefield Наталья Никитина.

"Мы за последние 3-4 года были на уровне достаточно высокого спроса между 1,7 и 2,1 млн (кв. м). Это тот спрос, который прогнозировался в 2020 году. Сейчас же мы сделали корректировку на 1,5 млн кв. м спроса, но при этом закончили август около 1 млн кв. м спроса, что по сравнению с прошлым годом того же периода на 25% ниже", - сказала Никитина на презентации делового квартала "Сколково Парк".

Однако, по ее словам, спрос на московские офисные пространства будет корректироваться, так как до конца года остается еще четыре самых активных месяца для сделок с такой недвижимостью.

По данным Cushman&Wakefield, общее число офисных помещений классов A, B+ и B- в Москве достигает 18,3 млн кв. м. При этом 12,2% из них (или 2,2 млн кв. м) свободны.

Кроме того, по словам Никитиной, снизилась и реализация нового строительства офисных помещений. "Прогнозировалось 400 тыс. кв. м в этом году, корректировка - 200 тыс. кв. м, в результате 123 тыс. То есть это на 30% ниже изначального прогноза", - добавила она. Эксперт отмечает, что из-за низкого объема ввода новых офисов наблюдается сокращение свободных офисных площадей класса A. Также среди тенденций на рынке офисной недвижимости наблюдается запрос со стороны компаний на децентрализованные офисы, которые будут находиться рядом с местами проживания сотрудников, говорит Никитина.