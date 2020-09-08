Долги россиян по ипотеке превысили 8 трлн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Задолженность россиян по ипотечным кредитам на 1 июля 2020 года превысила 8 трлн рублей и составила 44,7% от портфеля долгов по всем типам розничных кредитов, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"Текущий рост ипотеки происходит на фоне снижения ставок (на 1,6 процентных пункта с начала года), которое стало, прежде всего, результатом государственной поддержки", - приводит пресс-служба слова генерального директора организации Александра Викулина.
В бюро кредитных историй отмечают, что 3-4 года назад ипотека росла, в первую очередь, на эффекте низкой базы. Сейчас рост обусловлен зрелостью рынка, так как ипотечное кредитование требует высокого уровня управления рисками у кредиторов и, соответственно, финансовой грамотности и дисциплины заемщиков.
В организации фиксируют улучшение персонального кредитного рейтинга ипотечных заемщиков. Так, в июле 2020 года этот показатель, рассчитываемый НБКИ, составил 711 (из 850) баллов против 706 в июле прошлого года.