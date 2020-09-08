Строительные работы на крупном нижегородском долгострое планируют завершить до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы на всех девяти объектах в проблемном жилом комплексе "Новинки Smart City" под Нижним Новгородом планируют завершить до конца 2020 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства Нижегородской области.

"До конца года обещают завершить строительно-монтажные работы на всех девяти оставшихся домах. В первом квартале 2021 года останется только провести благоустройство территории", - приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства Нижегородской области Александра Мудрова.

Он отметил, что работы на объектах изначально планировалось завершить только в 2022 году, но благодаря планомерной работе и взаимодействию правительства Нижегородской области и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства сроки ввода домов в эксплуатацию были сокращены до 2021 года. На строительной площадке задействованы 180 специалистов и девять единиц техники.

"В целом все выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Сейчас два дома - № 14 и № 15 - уже готовятся к вводу в эксплуатацию. Ранее Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства и подрядчику было рекомендовано увеличить число рабочих на объекте", - добавил Мудров, слова которого приводит пресс-служба.

Строительство ЖК "Новинки Smart City" в марте 2014 года начал застройщик "Квартстрой Центр", который в марте 2018 года был признан банкротом. Жилой комплекс стал одним из первых в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Права всех 1,8 тыс. дольщиков восстановят в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.