Магаданская область получит в собственность объекты для завершения строительства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Магаданской области в госсобственность объектов для завершения строительства. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Два объекта незавершенного строительства в Магадане - многоквартирные дома, находящиеся в федеральной собственности, - будут переданы региону для завершения строительства", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что жилые дома в поселке городского типа Сокол, которые готовы на 50%, не планируется использовать для федеральных нужд, а передача в собственность региона позволит достроить объекты. Предполагается, что для этого будут задействованы средства регионального бюджета.

Такое решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. Президент России поручил принять меры для сокращения объемов незавершенного строительства в стране.