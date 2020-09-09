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Магаданская область получит в собственность объекты для завершения строительства

В собственность региона передадут жилые дома в поселке городского типа Сокол

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Магаданской области в госсобственность объектов для завершения строительства. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Два объекта незавершенного строительства в Магадане - многоквартирные дома, находящиеся в федеральной собственности, - будут переданы региону для завершения строительства", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что жилые дома в поселке городского типа Сокол, которые готовы на 50%, не планируется использовать для федеральных нужд, а передача в собственность региона позволит достроить объекты. Предполагается, что для этого будут задействованы средства регионального бюджета.

Такое решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. Президент России поручил принять меры для сокращения объемов незавершенного строительства в стране.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияМагаданская область
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