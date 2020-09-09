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Якушев заявил, что собираемость платежей ЖКХ в России вышла на допандемийный уровень

Глава Минстроя напомнил, что в апреле 2020 года собираемость платежей составила 81%, тогда как годом ранее средняя собираемость по стране составляла 96%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги на территории Российской Федерации вышла на допандемийный уровень. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он напомнил, что в апреле 2020 года собираемость платежей составила 81%, тогда как годом ранее средняя собираемость по стране составляла 96%.

"Все субъекты РФ провели серьезную работу, и в мае уже платежи составили 92,5%, в июне - 98%, в июле - 96%. То есть по факту мы вышли на те показатели, которые были до периода ограничительных мероприятий", - сказал Якушев.

Министр добавил, что уже ожидаются данные за август, по предварительным оценкам, они также находятся на хорошем уровне.

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Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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