В Краснодаре почти 400 семей получили квартиры в одном из наиболее проблемных долгостроев

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 400 семей получили квартиры в ЖК "Южный", одном из наиболее проблемных долгостроев Краснодара, строительство которого длилось 8 лет и было завершено за счет государства. Ключи от квартир вручил жителям губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения.

Краснодарский край на протяжении нескольких лет является одним из регионов с наибольшим количеством незавершенных объектов долевого строительства.

​​​​​​"Я обещал приехать, приехать не на строительство, а когда ключи уже будем вручать вам, и я приехал. К ЖК "Южный" не знали, как подступиться. 1,5 млрд рублей мы предусмотрели в краевом бюджете на достройку таких домов, где нет никакой инвестиционной привлекательности. И ваш дом был достроен за счет краевого бюджета", - сказал в ходе церемонии вручения ключей Кондратьев.

Уточняется, что все 384 квартиры дома в ЖК "Южный" в настоящее время распроданы. Общая проектная стоимость объекта составлял 735 млн рублей.

ЖК "Южный" являлся одним из наиболее сложных объектов в регионе. Его строительство началось в 2012 году, первоначальный срок сдачи дома был запланирован на июнь 2014 года. Однако у застройщика возникли многочисленные сложности, после чего строительно-монтажные работы были прекращены, к тому моменту в доме были проданы все квартиры.

"В судьбе долгостроя принимали участие администрация края, муниципалитета, следственный комитет и прокуратура, а также лично губернатор Кубани. Благодаря слаженной межведомственной работе и появлению краевого закона КЗ-3792 удалось решить проблемы, которые оставил предыдущий застройщик. Работы были возобновлены в ноябре 2019 года силами подрядчика ООО "Каркас-Строй". На завершение ЖК "Южный" по решению губернатора было выделено 176,3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

О ситуации на Кубани

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Краснодарском крае планируют завершить строительство 119 проблемных объектов, 24 уже сданы, пять находятся на стадии ввода в эксплуатацию.

Инвестиционно не привлекательными признаны 64 долгостроя, по 42 Фондом защиты прав дольщиков уже приняты решения о выплате компенсаций или достройке этих объектов за счет фонда. По данным краевой администрации, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 275 объектах долевого строительства