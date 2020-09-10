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Единый госзаказчик в сфере строительства получит около 300 млрд рублей на 3 года

Ранее в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина сообщали, что Минстрой России объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Объем средств, предусмотренный для единого государственного заказчика в сфере строительства, составит порядка 300 млрд рублей на ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Объем средств, который предусмотрен на ближайших три года, - порядка 300 млрд рублей. Сейчас мы ведем уточнение этих работ, уточняем объемы, пересматриваем технические задания, смотрим, что можно соптимизировать", - сказал Хуснуллин.

В конце августа в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина ТАСС сообщали, что Минстрой России объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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