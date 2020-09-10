Вопросы энергоснабжения включат в законопроект по ускорению расселения "аварийки" в России

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с энергоснабжением, войдут в готовящийся законопроект, который позволит ускорить расселение аварийного жилья в России. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы подготовили проект закона, сейчас очень активно обсуждаем на площадке правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, каким образом максимально в стране ускорить эту программу, потому что она очень капиталоемкая. Кроме юридических вопросов, она требует концентрации большого количества организационных затрат и участия энергоснабжающих организаций", - сказал Хуснуллин по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию Сибирского федерального округа.

По словам вице-премьера, законопроект также будет обсуждаться на одном из заседаний рабочей группы Госсовета. "Я надеюсь, что к осени у нас будут <...> определенные подходы к решению этой задачи", - добавил он.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

Президент России Владимир Путин 26 августа поручил правительству РФ проработать с Госдумой, Минфином и Банком России механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным. Тогда на совещании главы государства с кабмином Хуснуллин отметил, что есть задача ускорить расселение аварийного жилья, но имеются и "подходы по ветхому жилью", которые требуют соответствующих законодательных инициатив. Президент в ответ подчеркнул, что "это проблема, которую, конечно, нужно решать".