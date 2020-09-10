Якушев заявил, что дискуссия по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% не закрыта

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дискуссия по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% годовых не закончена. Об этом сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на международном инвестиционном форуме Poestate.Live.

"Сейчас продолжается дискуссия, будет ли эта программа продолжена в дальнейшем, она не закрыта. Договоренность на площадке правительства была такой, что мы проведем оценку, дадим окончательные результаты, как сработала программа, после этого будет принято решение, будет ли продолжена данная программа", - сказал Якушев на пленарной сессии "Девелопмент без страха: что поддержит рынок?".

Министр напомнил, что пока принято решение о работе программы до 1 ноября 2020 года. Однако, по его словам, результаты очень хорошие, и это оценка как застройщиков и субъектов РФ, так и покупателей квартир в новостройках. "Позиция Минстроя, учитывая, что в дальнейшем перед нами стоят серьезные задачи в горизонте 2030 года, - неплохо было бы сохранить данный вид поддержки", - сказал Якушев.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 до 12 млн и с 3 до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.